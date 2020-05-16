"مشروع الألبان": المزارع النظامية لا تشكل إلا 10 % من الإنتاج الكلي

قال الدكتور عبدالرشيد غانم، منسق مشروع مكون الألبان، إن المشروع له أكثر من بعد، منه البعد الأمني والبعد الاقتصادى والأمن الغذائي، والذي يصب في النهاية لصالح المواطن وصالح مصر.

وأضاف غانم، خلال حواره للقناة الأولى، أن مراكز الألبان هدفها تجميع الألبان، وهناك أكثر من قطاع لإنتاج الألبان علي مستوى مصر، منها القطاع الصغير على مستوى التربية الفردية، والقطاع المتوسط مزارع صغيرة، والقطاع النظامي فائق الجودة وهي المزارع النظامية.

وأشار إلى أن المزارع النظامية تسير نحو النسق العالمي في الإنتاج وفي المعايير العالمية، موضحا أن المزارع النظامية لا تشكل إلا 10 % من الإنتاج الكلي، متابعا أن دولة الهند هي الأولى على مستوى العالم في إنتاج الألبان، وتساهم بنحو 18% من الإنتاج العالمي.

وأوضح أن إجمالي الإنتاج العالمي من الألبان 852 مليون طن، تساهم الهند في إنتاج نسبة كبيرة منها، مؤكدا على أن الجوهر في إنتاج الألبان لا يكمن في عدد الحيوانات، ولكن قدرتها على الإنتاج، حيث تعتمد الهند على الحيوانات الصغيرة.