"صناعة البرلمان" تدعو رجال الأعمال للاستثمار في سيناء والقناة

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تحية قلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب المبادرة التاريخية بإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بالوادي والدلتا، مشيدًا بقرار الحكومة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بتشغيل الأنفاق الأربعة لقناة السويس بصورة كاملة لمدة 24 ساعة يوميًا.

وقال "عامر"، في بيان له أصدَره اليوم، إنَّ تشغيل أنفاق قناة السويس على مدار الـ24 ساعة يوميًا ستكون له آثاره الايجابية والكبيرة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل أرض الفيروز وفي جميع أنحاء سيناء لأن الأنفاق الأربعة من أهم ركائز التنمية الشاملة والتي طالما أكّدت عليها الدولة المصرية في كل المؤتمرات والمحافل الماضية.

وناشد "عامر"، جميع رجال الأعمال والاستثمار بالتوجه بمشروعاتهم الاستثمارية إلى سيناء ومنطقة القناة، مطالبًا من الحكومة تقديم جميع التيسيرات والحوافز لهم للاستثمار في سيناء والقناة باعتبار ذلك في مقدمة أولويات الأمن القومي المصري.