موعد مباراة بيراميدز وطنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة طنطا، اليوم الإثنين الموافق 10 أغسطس، في إطار مباراة إياب منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وطنطا

وتقام مباراة بيراميدز وطنطا على ملعب "ستاد برج العرب"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON SPORT.

موعد مباراة بيراميدز وطنطا

وتنطلق مباراة بيراميدز وطنطا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والرابعة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 32 نقطة، فيما يحتل فريق طنطا المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.