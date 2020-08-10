"القوى العاملة" تصرف 2.5 مليون جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر 293 شاباً بينهم شاباً من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن استخراج 824 شهادة قيد.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر صرفت 2 مليون و588 ألف جنيه منحاً لنحو 5 آلاف و176 عاملًا غير منتظم المسجلين بالمديرية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، أنَّه تمّ تلقي 17 شكوى عمالية خلال شهر، تمّ تسوية 4 شكاوى منها، فيما تتبقى 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما جرى استخراج 85 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلها رخصة مزاولة حرفة لنحو 85 عاملًا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

كما تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 171 منشأة، مع متابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكّد من عدم إصابة أي فرد، وأسفر التفتيش عن تحرير 4 محاضر عمالية ومحضر سلامة وصحة مهنية آخر، وذلك من خلال مكاتب التفتيش العمالي، فضلًا عن مكاتب السلامة والصحة المهنية.