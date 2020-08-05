محافظ الإسكندرية يستقبل "سعفان" لإطلاق منظومة التحول الرقمي

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لإطلاق منظومة التحول الرقمي بالقوى العاملة تجريبياً بالإسكندرية، ضمن منظومة التحول الرقمي بمديرية القوى العاملة ومكاتبها ومراكز التدريب على مستوى المحافظة، وفي إطار استكمال حوسبة جميع الأنشطة بمديريات القوى العاملة بجميع محافظات الجمهورية.

وأطلق وزير القوى العاملة يرافقه محافظ الإسكندرية التشغيل التجريبي للربط الالكتروني، وقاما بتفقد الربط الإلكتروني بمركز تدريب محرم بك، وورشة الخياطة، وتابعا على الطبيعة إنتاج الكمامات المعالجة كيميائيا والمطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، حيث يعتبر إنتاج المركز من الكمامات باكورة إنتاجه، وسوف يسهم هذا الإنتاج في تخفيف العبء والتكلفة على العاملين بالمصانع، حيث سيتم بيعها للمصانع بسعر رمزي لا يتعدى سعر التكلفة.

وأكد وزير القوى العاملة ضرورة استغلال مركز التدريب للتشغيل التجاري في غير أوقات التدريب ليدر عائداً على المركز والمتدرب، مع وجود إدارة للتسويق بمراكز التدريب لتسويق المنتجات التي يتم إنتاجها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار "سعفان" إلى أن الوزارة نجحت في إعادة تأهيل 7 مراكز للتدريب من 38 مركزا ثابتا علي مستوى المحافظات، كما تم اطلقت 13 وحدة تدريب متنقلة فى قرى المحافظات بعد إعادة تجديدها وتشغيلها، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها رئيس الجمهورية من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، والمستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية.