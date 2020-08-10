محافظ بورسعيد يزور الفدائي محمد مهران بمنزله: "مبعث فخر للجميع"

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، البطل الفدائي محمد مهران، قائد المقاومة الشعبية ببورسعيد، بمنزله للاطمئنان على حالتة الصحية، قائلًا: "إن مهران، يحظى بمكانة خاصة في قلوب الأهالي، وبطولاته وتضحياته من أجل الوطن سوف يخلدها التاريخ علي مر العصور والأجيال، وسيظل مبعث فخر للأجيال القادمة".

والبطل محمد مهران، قائد المقاومة الشعبية ببورسعيد؛ سقط على يديه الكثيرون من جنود الاحتلال الإنجليزي، واقتُلعت عيناه بيد الإنجليز، ولديه سجل حافل بالبطولات والتضحيات من أجل تحرير الأراضي المصرية من المحتل.

وأكد محافظ بورسعيد، أن تسمية إحدى مشاريع الاسكان باسم البطل محمد مهران، هو أقل شي يمكن تقديمه له، عرفانًا وتقديرًا بدوره البطولي والفدائي، مشيرًا إلى أن مهران، ستظل بطولاته عالقة في الأذهان على مر الأجيال، هو ومعه الكثير من الرموز البورسعيدية الذين سطروا أسماءهم بحروف من نور في سجل البطولة والوفاء.