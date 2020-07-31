"قصور الثقافة": "أبطال من بلدنا" يوثق بطولات الجيش والشرطة

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن مشروع أبطال من بلدنا عن الكاتب محمد نبيل، جعلنا نتحمس فى تحويل الكتاب إلى نصوص مسرحية وهو مشروع لتوثيق بطولات الجيش والشرطة.

وأضاف "عواض" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أننا قائمين على تقديم العدالة الثقافية، ونحرص على ان ما تنتجه في القاهرة يتوفر بسهولة فى باقى محافظات الجمهورية من الصعيد والدلتا والمناطق النائية الأخرى.

وتابع رئيس هيئة قصور الثقافة، أن هناك 18 قصر ثقافة دخلت الخدمة بعد التجديدات و25 تحت التطوير الآن، لافتا إلى أن كل ذلك في الأرياف والمحافظات الأخرى لنقدم خدمة ثقافية لائقة بالمواطن المصري.