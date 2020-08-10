صور.. تعقيم وتطهير المقرات الانتخابية في الغربية ضد كورونا

عملت الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية منذ الصباح على تعقيم وتطهير المقرات واللجان الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ، لمواجهة فيروس كورونا، وذلك استعداداً لبدء الماراثون غدا، الثلاثاء.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى رؤساء المدن والأحياء بضرورة تعقيم وتطهير كافة المقرات الانتخابية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير كافة المستلزمات ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المقار، واستمرار عملية التطهير قبل وبعد العملية الانتخابية، والالتزام بارتداء الناخبين للكمامات.

وأكد أهمية المشاركة في هذه الانتخابات وضرورة عمل التوعية اللازمة للمواطنين بأهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

يذكر أن محافظة الغربية، يبلغ عدد الناخبين بها 3 ملايين و327 ألفاً و350 مواطنا، وتم تجهيز 804 مقرات انتخابية على مستوى مراكز ومدن المحافظة المختلفة.