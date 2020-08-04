تواصل أعمال النظافة بمحيط المقرات الانتخابية في كفر الدوار

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الإجراءات المتخذة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ.

وفي هذا الإطار نفذت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد علي مرزوق، حملة نظافة موسعة بنطاق المقرات الانتخابية بالمدينة.

وتضمنت الحملة رفع تجمعات القمامة وإزالة الأتربة وتمهيد الطرق، بنطاق "مدرسة الإيمان، المعهد الديني الابتدائي، أمام مدرسة عزيز المصري، وأمام مدرسة السعرانية المشتركة".

كما شملت الحملة أيضًا، رفع تجمعات القمامة بمناطق "سيدي شحاتة، السناهرة، أنطونيادس، شارع الجيش، ومساكن البيضا".