سفير طوكيو: المتحف المصري الكبير أضخم تعاون ثقافي لليابان في العالم

قال سفير اليابان لدى القاهرة ماساكي نوكي، إن إسهامات بلاده في مشروع المتحف المصري الكبير، تقارب الـ8 ملايين دولار، وهو أضخم تعاون ثقافي لليابان في العالم، مضيفا أن بلاده تقدم أيضًا التكنولوجيا لإدارة المتحف وحفظ وترميم الآثار.

وأكد نوكي، في تصريح اليوم، أن اليابان، ستواصل التعاون مع مصر، بهدف افتتاح المتحف العام المقبل، كما ستسعى ليصبح المتحف نموذجًا للتعاون بين اليابان ومصر، لفترة طويلة في المستقبل.

وأثنى الدبلوماسي الياباني، خلال زيارة موقع المشروع، على العمال المصريين الذين يعملون بجد لبناء المتحف والاستعداد لافتتاحه، رغم موجة الحر الشديد وظروف جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتا إلى أنه تبادل الآراء مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المشروع، والذي أكد أن العمل الخاص بافتتاح المتحف يسير بخطى ثابتة.

وأشار نوكي، إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف أثري في العالم يقوم بتعريف الحضارة المصرية القديمة بشكلٍ شامل، وهو بمثابة إسهام حضاري من أجل العالم أجمع.