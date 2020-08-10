سماع دوي 3 انفجارات في منطقة سديروت الإسرائيلية

قالت القناة "السابعة" الإسرائيلية، اليوم، إنه سُمع دوي ثلاثة انفجارات في منطقة "سديروت" نتيجة إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

وأوضحت القناة العبرية، في وقت سابق، أنه اندلع حريق في منطقة "كيبوتس إيرز"، ويجري التحقيق في شبهة انفجار بالون حارق.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال ظهر أمس الأحد، إن قوة عسكرية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار على مقربة من الجدار الحدودي المحاذي لقطاع غزة دون وقوع إصابات.

وأوضح أن قوة عسكرية هرعت إلى المنطقة الحدودية المحاذية لوسط قطاع غزة بعد سماع طلقات نارية باتجاه عمال الجدار الأرضي، بينما تعرضت القوة لنيران من القطاع دون وقوع إصابات، في حين جرى إغلاق الطرق القريبة من الحدود في تجمع مستوطنات "أشكول" وجرى منع المستوطنين من الدخول للأراضي المحاذية للحدود، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وكانت القناة "13" الإسرائيلية، قالت، إن أصوات إطلاق نار سمعت على مقربة من العمال الذين يعملون على بناء الجدار الأمني حول قطاع غزة، مشيرة إلى أن أعمال تشييد الجدار توقفت مؤقتًا إلى حين استيضاح مصدر إطلاق النار.