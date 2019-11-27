دوت صفارات الإنذار في سديروت وغلاف غزة عقب إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر.

وقال موقع 0404 الإسرائيلي، إن عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه الغلاف، مشيرا إلى أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين في سماء سديروت.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة وسديروت، والحديث عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات حيث اعترضت القبة الحديدية قذيفة واحدة".

وأشارت إذاعة الجيش، الى أن امرأة إسرائيلية أصيبت بجروح طفيفة، بعد سقوطها وهي تحاول الوصول الى الملاجئ، خلال سماع صفارات الإنذار في سديروت.

وأوضحت أن إطلاق الصواريخ من غزة تزامن مع بدء حفل غنائي وبمشاركة مئات المستوطنين بسديروت.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليلة الثلاثاء، سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاستطلاع الحربية صاروخين صوب موقع "عين جالوت"، ثم قامت طائرة إف 16 باستهداف الموقع بـ3 صواريخ، دون وقوع إصابات.

وأفاد موقع روتر نت الإسرائيلي، بأن سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات جوية في هذه الأثناء، على عدة أهداف بقطاع غزة.