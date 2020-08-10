الأحزاب تحشد لانتخابات الشيوخ بتسهيل نقل الناخبين للجان الاقتراع

قبل ساعات من وصول مجلس الشيوخ لمحطة الاقتراع الانتخابي، تكثف الأحزاب جهودها لتسهيل عملية نقل الناخبين على مستوى الجمهورية إلى مقار اللجان الانتخابية المقرر لهم الإدلاء فيها بأصواتهم.

ويُفتح باب الاقتراع أمام الناخبين بدءا من الغد وبعد غد لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بنحو 200 مقعد، يُنتخب أعضاؤها بنظامي الفردي والقائمة مناصفة من إجمالي 300 مقعد، ويُعين 100 عضو الآخرين من قِبل رئيس الجمهورية.

ويقول محمد عزمي، أمين شباب حزب الحركة الوطنية المصرية، إنّ الحزب شكّل غرف عمليات لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ بهدف إزالة أي عقبات قد تواجه مرشحيه في الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

ويضيف عزمي، لـ"الوطن"، أنّ الحزب يعمل على تكثيف حملته التي تهدف لحشد الناخبين للتصويت في الانتخابات من خلال توعيتهم بأهمية المشاركة باعتبارها واجب دستوري يجب تأديته، مؤكدا أنّ الحزب هدفه إعلاء المصلحة الوطنية والخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية أمام العالم.

ولفت إلى أنّ الحزب سيعمل على إزالة أي عقبات تحيل دون مشاركة المواطنين في الانتخابات على مستوى القرى والنجوع والمراكز والمحافظات، وسيوفر وسائل لنقلهم إلى المقار الانتخابية المقرر الإدلاء فيها بأصواتهم.

وبدوره، يقول اللواء أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنّ الحزب متواصل باستمرار مع جميع أماناته في المحافظات التي تعمل خلال الانتخابات على حشد المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

ويضيف أبوالمجد لـ"الوطن"، أنّ الحزب يعمل على تعريف الناخبين بمجلس الشيوخ ودوره في الحياة النيابية وتأثير وجوده على المجتمع بهدف توعيته بضرورة النزول والإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية لدعم الاستقرار السياسي.

وأشار إلى أنّ أمانات الحزب في المحافظات ستعمل على تسهيل عملية نقل الناخبين في المناطق النائية لمقار اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات وتأدية واجبهم الدستوري، مشيرا إلى أنّ المشاركة في الانتخابات تؤكد رغبة المصريين في تحقيق أهداف مشروع الإصلاح الوطني.

ومن جانبه، يقول الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إنّ الحزب يعمل وفق خطة لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ، وتم تشكيل غرف عمليات في المحافظات ترفع تقارير بشكل مستمر للغرفة المركزية لإزالة أي عقبات قد تواجه الناخبين أو المرشحين في الانتخابات.

ويضيف صميدة لـ"الوطن"، أنّ الحزب سيعمل على التيسير على المواطنين للمشاركة في الانتخابات من خلال توفير وسائل مواصلات لنقلهم لمقار اللجان الانتخابية المقرر الإدلاء فيها بأصواتهم، وعلى الجميع تحمل المسؤولية والمشاركة في الاستحقاق الدستوري لدعم العملية الديمقراطية في البلاد.

ويرى أنّ المشاركة في الانتخابات واجب وطني تفرضه الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، ونزول المصريين بكثافة سيكون رسالة قوية لمن يتربص بأمن الوطن في الداخل والخارج.

وفي ذات السياق، يقول المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إنّ الحزب وضع خطة لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ، وسيكون هناك تكثيف للجهود في الشارع لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء مشاركتهم في الانتخابات وأثناء الإدلاء بأصواتهم.

ويضيف الجندي لـ"الوطن"، أنّ الحزب سيعمل على تسهيل حركة المواطنين وتنظيم انتقالهم للمقار الانتخابية في إطار الالتزام بالتعليمات الوقائية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أنّ الحزب سيعمل أيضا على إمداد الناخبين بالأدوات والمستلزمات الطبية سواء كمامات أو أي مواد تعقيم، حتى يكون كل ناخب ملتزم بالتعليمات وحتى يتم السماح له بالإدلاء بصوته، لاسيما بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بمنع دخول أي ناخب للجنة الانتخابية بدون ارتداء الكمامات.

ويشير الجندي إلى أنّ الحزب سيعمل خلال أيام التصويت على تجميع أكبر عدد من الناخبين للحشد بهم في تلك الانتخابات وحثهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات وتلبية نداء الوطن.

وبحسب قانون مجلس الشيوخ، قُسمت البلاد إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي يتم من خلالها انتخاب 100 نائب، باعتبار كل محافظة دائرة انتخابية، مخصص للناخبين بها انتخاب عدد من المقاعد تم تخصيصه لكل محافظة بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وقُسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بقانون مجلس الشيوخ لـقوائم، دائرتان كبيرتان، كل منهما بها 35 عضوا لمحافظات شمال وجنوب البلاد، ودائرتان صغيرتان، كل منهما 15 عضوا لمحافظات شرق وغرب البلاد.

وتضم الدائرة الأولى شمالا، محافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، ومخصص لها 35 مقعدا منها 7 للنساء، وتضم الدائرة الثانية جنوبا، محافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومخصص لها 35 مقعدا، منها 7 للنساء.

فيما تضم الدائرة الثالثة شرقا محافظات الشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومخصص لها 15 مقعدًا منها 3 للنساء، وأخيرا تضم الدائرة الرابعة غربا محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح ومخصص لها 15 مقعدا منها 3 للنساء.