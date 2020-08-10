معهد ITI يفتح باب التقدم لبرنامج إعداد المدربين في الذكاء الاصطناعي

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI"، التابع لوزارة الاتصالات، فتح باب التقدم لبرنامج إعداد المدربين في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي تقدمه كلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية "EPITA"، لتدريب المجموعة الأولى من المدربين المعتمدين والمؤهلين لتدريس البرنامج للكوادر المصرية.

وقال المعهد، عبر موقعه الإلكتروني، إن التدريب مزمع عقده عن بعد خلال شهر أكتوبر المقبل، وهو مجاني بالكامل، وتتولى الكلية الفرنسية عملية الاختيار والقبول لمن تنطبق عليه الشروط، ويحصل من يجتاز التدريب، على شهادة مدرب معتمد من الكلية الفرنسية.

برنامج EPITA-MCIT للذكاء الاصطناعي، هو برنامج تعليمي مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الحاسوب والتكنولوجيات المتقدمة الفرنسية "EPITA"، تجري إتاحته من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI"، حيث تقوم الكلية الفرنسية، بتقديم المنهج التعليمي لدبلومة التدريب، والذي سيجري تطويره بما يتواكب مع احتياجات السوق المصرية. وخلق نظام فعال لنقل المعرفة من خلال تدريب المدربين المؤهلين وتمكينهم من المناهج المخصصة لدبلومة ما بعد التخرج في مجال الذكاء الاصطناعي.

المؤهلات المطلوبة:

• بكالوريوس هندسة أو حاسبات أو علوم حاسب (يفضل ماجستير أو دكتوراه في مجال ذو صلة)

• خبرة تدريسية عام على الأقل في برامج/ مقررات تكنولوجيا المعلومات.

• خبرة عملية عام على الأقل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

•إاجادة اللغة الإنجليزية.

الالتزامات والتوقعات:

• حضور البرنامج التدريبي الذي تقدمه الكلية الفرنسية "EPITA" عن بعد خلال شهر أكتوبر.

• الالتزام بالمشاركة في تدريس مناهج دبلومة التسع أشهر التي سيجري تنفيذها فيما بعد ضمن برامج معهد تكنولوجيا المعلومات.

يقبل التسجيل حتى نهاية أغسطس 2020.

وللمزيد من المعلومات والتقدم للبرنامج برجاء زيارة الرابط التالي ورفع السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية

http://ai.iti.gov.eg/epita-ttt/