الكهرباء: تأمين التغذية لكل اللجان والمقار الانتخابية بمجلس الشيوخ

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع لانتخابات الغرفة التشريعية الثانية "مجلس الشيوخ" التي تجري في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكل المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية، ومنها تأمين التغذية الكهربائية لكل اللجان والمقار الانتخابية وتأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بجميع الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة وجود أي عطلمع المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية ووقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات.

وأشارت إلى وجود فرق طوارئ مجهزة باحدث السيارات والأجهزة للعمل في حالة الطوارئ في الأماكن التي تحتاج لذلك. بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع وتجهيز ماكينات ديزل متنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة.