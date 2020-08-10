فقية دستوري عن أهمية "الشيوخ": يعمل على توطيد الديمقراطية

قال الدكتور صلاح فوزي الفقية الدستوري، إنّ مجلس الشيوخ يدرس كل ما يتعلق بتوطيد النظام الديمقراطي والمقومات الأساسية للمجتمع، سواء الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ودراسة اقتراح كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات والسلامة العامة.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، أنّ الدراسات والاقتراحات لمجلس الشيوخ ستكون في بؤرة الاهتمام، لأنها صادرة عن جهة متخصصة، ويتوجب دستوريا أخذ رأي المجلس فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع: "الانتخابات ليست حقاً فقط، بل حق وواجب في اختيار أعضاء نواب الشيوخ والمجالس النيابية والمحلية، وواجب علينا الذهاب للمقر الانتخابي، ومن يخل بالواجب يتعرض للمسؤولية، وهناك نص عقابي بتوقيع غرامة حال عدم وجود عذر مقبول".