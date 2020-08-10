الهجرة: تعذر تنظيم انتخابات الشيوخ في 4 دول بسبب الوضع الداخلي بها

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج تعذر إقامتها في 4 دول بسبب الوضع الداخلي لها.

وأضافت مكرم، لـ"الوطن"، أنّ الدول هي: ليبيا، سوريا، اليمن، والصومال، نظرًا لعدم استقرار الأوضاع الداخلية للسماح بالتصويت.

ودعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، المصريين المقيمين بالداخل إلى المشاركة في الانتخابات المقرر انطلاقها غدًا ولمدة يومين، موضحة أنّه حق دستورى لكل المصريين.