أخبار البنوك.. إجراءات الحصول على قرض المصروفات الجامعية من 4 بنوك

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020، ينتظر الطلاب نتيجة عدة اختبارات أخرى للالتحاق بالكلية، مثل نتيجة التظلمات واختبارات القدرات، وعقب ظهورها، يتم البدء في التقدم للكليات المختلفة حسب المجموع المتاح لكل طالب، وتقدم عدد من البنوك قروض المصروفات الجامعية للتسهيل على الطلاب الالتحاق بالكليات.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض المصروفات الجامعية في عدد من البنوك، كالتالي:

قروض المصروفات الجامعية

المصرف المتحد

الشروط المطلوبة

التمويل التعليمي للمرحلة الجامعية والشهادات المتخصصة:

- السن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد على 60 للموظفين و65 لأصحاب المهن الحرة والشركات.

- الحد الأدنى للتمويل 5000 جنيه والحد الأقصى للتمويل 250 ألف جنيه.

- مدة التمويل 12 شهرا.

التمويل التعليمي لمرحلة ما بعد الجامعي والشهادات المتخصصة:

- السن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد على 65 لأصحاب المهن الحرة والشركات.

- الحد الأدنى للتمويل 15 ألف جنيه والحد الأقصى للتمويل 250 جنيها.

- مدة التمويل 36 شهرا.

المستندات المطلوبة

- بطاقة رقم قومي سارية لولي الأمر.

- كشف حساب بنكي شخصي 3 أشهر أو 3 إيصالات راتب.

- خطاب رسمي من الجهة التعليمية (اسم الطالب – تفاصيل المصروفات الدراسية – مدة البرنامج الدراسي).

بنك الاتحاد الوطني

الشروط المطلوبة

- قرض حتى 100 ألف جنيه مصري.

- السن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد على 65 لأصحاب المهن الحرة والشركات.

- فترة سداد حتى عام كامل.

- بوليصة تأمين على الحياة مجانا.

المستندات المطلوبة

- بيانات الطالب المتاحة، والبطاقة الشخصية حال توافرها.

- البطاقة الشخصية الخاصة بولي الأمر.

- شهادة الميلاد كمبيوتر.

- خطاب تسجيل رسمي من المدرسة باسم الطالب، السنة الدراسية والمصاريف السنوية.

- مستند رسمي بتسجيل الطالب العام السابق باسم الطالب.

- خطاب تحويل المرتب.

البنك التجاري الدولي

الشروط المطلوبة

- سعر عائد مميز 21%.

- خصم 50% على المصاريف الإدارية.

- قيمة القرض تصل إلى 200 ألف جنيه.

- مرونة في السداد على فترات تصل على 5 سنوات.

- وثيقة تأمين على الحياة طوال فترة القرض.

البنك العربي الأفريقي الدولي

الشروط المطلوبة

- قيمة التمويل تصل إلى 100% من مصاريف الدراسة.

- راتب العميل لا يقل عن 5 آلاف جنيه شهريًا.

- يبلغ الحد الأقصى للقرض 100 ألف جنيه.

- يشترط البنك تمويل الجامعات الإنترناشيونال فقط ولا يقدم تمويلا للجامعات الحكومية أو الخاصة.

آلية صرف وسداد القرض

- مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 84 شهرًا "7 سنوات".

- يمنح التمويل للطالب "إذا كان يعمل بوظيفة" أو لولي الأمر أو الوصي

- يمنح التمويل لسداد المصاريف الدراسية لقائمة معتمدة من الجامعات في مصر.

- يمكن سداد التمويل الممنوح على أقساط متوافقة مع جدول سداد الرسوم الدراسية للمؤسسة التعليمية "مدرسة أو جامعة.

- يتم سداد مبلغ التمويل مباشرة للمؤسسة التعليمية المختارة بناءّ على مخاطبة رسمية من المدرسة أو الجامعة بقيمة المصاريف الدراسية.