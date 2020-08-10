مصيلحي: الدعم النقدي المشروط لم يتحقق حتى الآن 

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول للدعم النقدي المشروط في دعم رغيف الخبز هو أفضل الحلول للقضاء على كل أساليب التلاعب وغلق أبواب الأعمال غير الشرعية في تداول القمح وخلطه وطحن الدقيق والمخابز.

وأشار خلاب اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المقصود بالدعم النقدي المشروط ما يحدث الآن في السلع التموينية، بأن يحصل المواطن على كارت ذكي مدعوما بنصيبه من الخبز بتكلفته الحقيقية يذهب به للمخبز للحصول على ما يريد من خبز، وفي هذه الحالة يكون الدعم على بطاقة المواطن وليس على الدقيق الذي يصل للمخبز وبالتالي لن يتمكن صاحب المخبز من التلاعب.

وأوضح قائلا إنه حتى هذه اللحظة لم تتم الموافقة على التحول للدعم النقدي المشروط في رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث هذا التحول سيمثل نقلة نوعية وموضوعية في دعم رغيف الخبز وتحرير سعر القمح.