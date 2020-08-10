استقالة النائبة بولا يعقوبيان من البرلمان اللبناني

قدمت النائبة في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان، استقالتها بشكل رسمي من المجلس النيابي، وقالت إنه يجب استقالة كامل أعضاء الحكومة اللبنانية.

وقالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، والتي قدمت استقالتها اليوم، إنها قدمت استقالتها بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات.

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، أمس، بأنَّ القرار اتخذ بإسقاط الحكومة يوم الخميس، في البرلمان.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنَّ هناك مشاورات في الحكومة، لتقديم استقالة جماعية، مشيرة إلى انعقاد جلسات مفتوحة للبرلمان من الخميس، لمتابعة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن وزيرا الإعلام والبيئة، استقالتهما من الحكومة اللبنانية، أمس.

وكان رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، أعلن استقالة نواب الحزب من البرلمان، وذلك بعد يوم من اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، في شوارع بيروت على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت رفضًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وتداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بالعاصمة قبل أيام جراء التفجير الذي شهده ميناء بيروت البحري.