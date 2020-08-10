إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب: كلهم خذلونا واليوم انتمائي لأرضي وشعبي

غردت المطربة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الشخصي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معبرة عن غضبها مما يحدث في الشارع اللبناني حاليا، بعد انفجار بيروت.

وكتبت إليسا: "بعتذر عن تأييدي أيا حدا بأيا يوم من الأيام حزبيا أو سياسيا أو حتى برئاسة الجمهورية".

وتابعت: "كلن خذلونا والفرق إنو نحنا عنا الجرأة نعترف بوقت غيرنا مصرّ يغمّض عيونو عالغلط.. أنا اليوم بعلن انتمائي لأرضي وشعبي وبس".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري، جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، تسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وأثارت كارثة انفجار مرفأ بيروت، مظاهرات غاضبة، حيث نصب متظاهرون مشانق وسط بيروت، وعقدوا جلسات شنق وهمية لصور من ورق مقوى لكبار المسؤولين اللبنانيين.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات لأعمال عنف عندما ألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن، التي ردت بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وانتشرت قوات الجيش اللبناني في محيط مبنى وزارة الخارجية بعد إخراج المتظاهرين منها، بعد اقتحام المتظاهرين الغاضبين المبنى القابع في منطقة الأشرفية وسط العاصمة المنكوبة، رافعين شعارا كتب عليه "بيروت منزوعة السلاح"، ومعلنين أنّ الوزارة أضحت مقر "الثورة اللبنانية".