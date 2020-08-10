تعيين 293 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالأقصر

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، أنه بناء على قرار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فقد تم تعيين 293 شابًا من حملة مختلف المؤهلات، بينهم شابٌ من ذوى الاحتياجات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن استخراج 824 شهادة قيد.

وصرفت مديرية القوى العاملة بالأقصر، 2 مليون و588 ألف جنيه منحًا لقرابة 5 آلاف و176 عاملًا غير منتظم من المسجلين بالمديرية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح عبده هاشم، مدير المديرية، أنه تلقى 17 شكوى عمالية خلال الشهر، وتمت تسوية 4 شكاوى منها، وتبقى 13 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما تم استخراج 85 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلها رخصة مزاولة حرفة لنحو 85 عاملًا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وتابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 171 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد، وأسفر التفتيش عن تحرير 4 محاضر عمالية، ومحضر سلامة وصحة مهنية آخر، وذلك من خلال مكاتب التفتيش العمالي، فضلًا عن مكاتب السلامة والصحة المهنية.