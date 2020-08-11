أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 11-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس الحالي، والتي تنوعت بين الموز والبطيخ والمانجو والعنب والخوخ كالتالي:

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 8 إلى 19 جنيهًا.

الخوخ

بلغ سعر كيلو جرام الخوخ العريشي 15 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 8 جنيهات، والأحمر إلى 9 جنيهات.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق 20 جنيهًا.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 12 جنيهًا للكيلو جرام.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 15 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا حسب النوع.

المشمش

ووصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

الرمان

وصل سعر كيلو جرام الرمان لنحو 15 جنيهًا.

الأناناس

ووصل متوسط سعر حبة الأناناس 35 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 15 إلى 25 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 25 إلى 35 جنيهًا.

البطيخ

كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 20 إلى 60 جنيهًا وفقًا للوزن.