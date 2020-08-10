الإسكان: برامج زمنية لتنفيذ مرافق العاصمة الإدارية قبل نهاية سبتمبر

عقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والري، وذلك بحضور مسؤولي المرافق، والقائمين على تنفيذ تلك المشروعات، مؤكداً ضرورة وضع البرامج الزمنية اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح "إسماعيل"، أنه جارٍ إسناد تنفيذ مشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب والخطوط الناقلة للمياه العكرة ومحطات الرفع، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه جرى إمداد العاصمة الإدارية الجديدة، بخطوط مياه من محطتي تنقية مياه العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، بطاقة إجمالية حوالي 225 ألف م3/يوم، لتلبية المتطلبات الحالية للمدينة خلال مرحلتي الإنشاءات وبدء انتقال السكان والجهات الحكومية للعاصمة، ولتكون تلك الخطوط بدائل استراتيجية مستقبلية تخدم العاصمة، بجانب محطة التنقية المقرر البدء في تنفيذها والجاري إسنادها حالياً.

وقال نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إنه جرى تنفيذ الخزانات الاستراتيجية لتخزين وتكديس المياه اللازمة للعاصمة الإدارية الجديدة، لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب في أوقات الذروة، وحالات الصيانة وغسيل الخطوط وغيرها، موضحاً أنه جارٍ استكمال خطوط نقل مياه غسيل مرشحات محطات تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، للاستفادة منها في ري المسطحات الخضراء والحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحين الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي الخاصة بالعاصمة، للاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً في ري المسطحات الخضراء، والتي سيجرى تنفيذها على مراحل زمنية متتالية.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أنه جرى أيضا خلال الاجتماع، استعراض الحلول العاجلة للصرف الصحي التي جرى تنفيذها، وتشمل خط انحدار حتى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة بدر، لحين الانتهاء من محطة المعالجة، مشيراً إلى أن هذا الخط يستوعب نحو 40 ألف م3/يوم، وهو ما يكفي لاستيعاب صرف العاصمة في مراحلها الأولى، وسيكون جزءاً من منظومة الصرف الصحي للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الخطوط الرئيسية للصرف الصحي، والتي جرى تنفيذها لتخدم الفترة الحالية وتكون جزءاً من المنظومة الدائمة مستقبلاً.

كما استعرض نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، الإجراءات المُتخذة لدرء مخاطر السيول بجميع المدن الجديدة، موجها بضرورة مراعاة المعايير اللازمة لصرف مياه الأمطار، واستيعاب منظومة الصرف الصحي لها بجميع المدن الجديدة، حيث أكد مسؤولو المرافق أنه جرى مراعاة ذلك.