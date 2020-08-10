محافظ القاهرة: توحيد لافتات المحلات بوسط البلد وتخصيص شوارع للمشاة فقط

عقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير القاهرة الخديوية فى المنطقة الواقعة بين ميدانى التحرير والأوبرا مرورًا بميدانى طلعت حرب ومصطفى كامل، وذلك بحضورمحمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وممثلي وزارة الإسكان، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ورؤساء أحياء الأزبكية وعابدين والموسكي وغرب القاهرة، وعدد من استشاري المشروع.

ناقش الاجتماع توحيد لافتات المحلات بوسط المدينة، من خلال النموذج الذي سيعده جهاز التنسيق الحضاري، وسيلتزم به أصحاب المحلات كما حدث بميدان التحرير؛ كما بحث الاجتماع تطوير حديقة الأزبكية وميدان الأوبرا، وكيفية تحويل عدد من شوارع القاهرة للمشاة فقط، وتخصيص عدد أخر للمشاة فى المساء، وإعادة دراسة عرض الأرصفة وأثره على حركة السيارات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وناقش الاجتماع أيضًا، رؤية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتطوير العقارات بميداني مصطفى كامل وطلعت حرب، مرورًا بقصر النيل من حيث شكل الأعمال التي ستتم بها كالواجهات وتوحيد الألوان وإعادة العناصر المفقودة وشكل المعالجات للوصول إلى الصورة البصرية الموحدة، إضافة إلى التعامل مع العناصر المكملة كمسارات المشاة ونوعية الأنشطة في الممرات واستعمالات المحلات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط العاصمة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية، والحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها، وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلاً عن إظهار المباني المميزة بمنطقة وسط المدينة ليلاً عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري الفريد، ويضفي عليها بعدًا جماليًا إلى جانب ضمان استدامة المشروع واستمرار الحفاظ عليه وصيانته عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المباني والمحال التجارية كملاك العقارات، وملاك ومستأجرى المحال والمطاعم بمنطقة وسط القاهرة.