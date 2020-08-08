محافظ القاهرة يوجه بإزالة آثار حريق الطريق الدائري

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، موقع حريق سيارة المواد البترولية على الطريق الدائري بحي المقطم.

ورافق محافظ القاهرة في جولته، اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة واللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور واللواء سليمان شتا حكمدار العاصمة، واللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة إزالة آثار الحريق وفتح الحارة المرورية، لمنع التكدس على الطريق الدائري. وكان الحريق الذي نشب صباح اليوم بسيارة تحمل مواد بترولية بالطريق الدائري، أسفر عن اشتعال 7 سيارات ملاكي وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده وجار عمليات التبريد.