نائب محافظ القاهرة: قريبا افتتاح كوبري المانسترلي بعد تطويره

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه جار تطوير كوبري المانسترلي بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبدعم من البنك الأهلي لافتتاحه قريبا.

وأكدت الاهتمام بتطوير تلك الأماكن ذات القيمة التاريخية وتحويلها إلى أفضل صورة لها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار المبادرة القومية لرئيس الجمهورية لتعظيم دور المشاركة المجتمعية وتطوير المواقع ذات القيمة التاريخية.

وأضافت نائب المحافظ لـ"الوطن"، أنها أجرت عدة جولات لمتابعة أعمال التطوير، مشيرة إلى أن أعمال التطوير تتضمن رفع كفاءة الكوبري وتنفيذ أعمال الإضاءة له، بما يتناسب مع القيم التراثية له ووفقا للأصول الفنية والأكواد المنظمة لهذا الشأن ورؤية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

يذكر أن كوبري المانسترلي يقع بين متحف أم كلثوم ومقياس النيل، وهو كوبري خشبي للمشاة جرى تصميمه وزخرفته بطريقة مميزة.