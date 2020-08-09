 بينهم 3 من ذوي القدرات .. القوي العاملة: تعيين 137 شاباً بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر 137 شاباً منهم 3 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين بها 171 شابا.

وقال الوزير : إن المديرية قامت بصرف منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لنحو 625 عاملا بإجمالى 622 ألف جنيه ، كما تم صرف 3 منح مولود لـ 3 عمال ، ومنحة زواج لعامل آخر ، في إطار رعاية تلك الفئة إجتماعياً وصحياً .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية باستخراج 8 تراخيص عمل الأجانب يعملون في نطاق المحافظة، وتجديد التراخيص 3 تراخيص لآخرين .

أوضح مدير المديرية أنه تم قياس مستوى مهارة 30 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة مهنة لنفس العدد خلال الشهر الماضى من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

وأشار عبد الراضى إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 258 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير محضرين ، فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 68 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد أسفر التفتيش عن تحرير 5 محاضر سلامة وصحة مهنية .

وأضاف أن المديرية قامت تلقت 377 شكوى علاقات عمل ، تم تسوية 132 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 15 شكوى ، وتبقى 230 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .