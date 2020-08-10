الصحة العالمية تتمسك بالأمل: الوقت لم يتأخر للسيطرة على كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، اليوم، "إن هناك أكثر من فسحة من الأمل، وإن الوقت لم يتأخر لقلب الطاولة على فيروس كورونا المستجد والسيطرة عليه".

وشدد أدهانوم، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، على ضرورة أن يستمر الضغط على الفيروس حتى وقف انتشاره وقمعه، داعيا قادة البلدان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار كورونا المستجد، وحث المواطنين على تطبيق الإجراءات التي تدعو إليها دولهم من أجل الحد من انتشار الفيروس على المستوى المجتمعي.

وطالب أدهانوم، الدول بأن تواصل توخي الحذر فيما يتعلق بإعادة فتح اقتصاداتها ومجتمعاتها، وذلك من خلال الاستمرار المكثف في إجراء الاختبارات للكشف عن الفيروس وعزل الحالات المصابة وتقفي أثر المخالطين وغيرها من الإجراءات اللازمة للسيطرة على الفيروس وكسر سلسلة الانتقال.

كما طالب الدول، سواء في غرب أوروبا أو غيرها ممن تشهد عودة لانتشار الفيروس بعد أن كانت قد تمكنت من الحد من انتشاره، بالوقوف على سرعة الاستجابة المتاحة لديها لمواجهة الفيروس في حال عودة انتشاره في أحد المناطق، وكذلك التعامل على وجه السرعة على اكتشاف الحالات بهذة المناطق وحصار الفيروس والسيطرة عليه بها.

وفي ظل تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم 20 مليون حالة، والوفيات 750 ألف حالة، أوضح أدهانوم، أن الجميع في العالم يريد إعادة فتح المدارس وعودة الطلاب للعملية التعليمية، داعيا إلى أن تكون تلك العودة بأمان، سواء بالنسبة لالتحاق الطلاب بمدارسهم أو بالنسبة للعاملين بتلك المرافق التعليمية.

وأشار المدير العام للمنظمة، إلى وجود فجوة في التمويل الخاص بمبادرة تسريع وتطوير الوصول إلى الأدوات والعلاجات ولقاحات فيروس كورونا المستجد، والتي كانت المنظمة قد أطلقتها قبل 3 أشهر، موضحا أن المبادرة لم تتلق من التمويل الذي جرى التعهد به سوى نسبة 10% فقط حتى الآن، وأنه ستكون هناك حاجة إلى حوالى 100 مليار دولار من أجل اللقاح وضمان توزيعه على الجميع بشكل عادل ومنصف.