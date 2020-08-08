إشادة جديدة من "الصحة العالمية": مصر لم تتعرض للانهيار في مواجهة "كورونا"

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، المنتهية ولايته، إن أداء الحكومة المصرية فى التعامل مع فيروس كورونا كان «متميزاً»، حيث نجحت سياسة «تدرج الإجراءات الاحترازية» فى تمكين مصر من التعامل الفعال مع الجائحة. وأضاف «جبور»، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، له، مساء أمس الأول، بحضور الدكتورة نعيمة القصير، الممثلة الجديدة لمنظمة الصحة العالمية بمصر، ووزيرة الصحة، بمدينة العلمين الجديدة، أن النظام الصحى لبلد به 100 مليون نسمة مثل مصر لم يتعرض للانهيار كما حدث فى دول أخرى، بل على العكس تطورت المنظومة الصحية المصرية، وتكيفت بشكل سريع مع تطورات الأزمة.

"جبور": "السيسى" من الرؤساء القلائل المهتمين بالصحة.. و"صفر إصابات" فى القليوبية لأول مرة

وأكد «جبور» أن «التاريخ سيذكر أنه فى وقت قصير جداً حدثت تطورات إيجابية غير مسبوقة فى قطاع الصحة فى مصر»، مشدداً على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى من الرؤساء القلائل الذين اهتموا بملف الصحة العامة، من خلال تدشين مبادرات صحية وعلاجية، ما ولّد الثقة بين الشعب وقيادته. وأشار «جبور» إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل وضع مصر على خريطة «الصحة العالمية»، لتستحق تهنئة رئيس منظمة الصحة العالمية على هذا الإنجاز.

ولأول مرة، منذ بدء جائحة كورونا، سجلت جميع مدن القليوبية «صفر إصابات» بالفيروس، أمس، فيما استقبلت المستشفيات فى مدينتى قها والعبور 16 إصابة قادمة من محافظات مجاورة، وأعلنت إدارة مستشفى النيل فى شبرا الخيمة خروج 18 متعافياً، الخميس الماضى. وغادر 10 متعافين مستشفى أسوان التخصصى المخصص للعزل، وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائى فى مديرية الصحة، إن المحافظة سجلت تراجعاً كبيراً فى أعداد المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، فلم يتبق سوى 32 حالة بمستشفيات المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة فى بنى سويف عن تعافى 6 حالات جديدة بمستشفى الحميات، فيما كشفت مديرية الصحة بالبحر الأحمر عن مغادرة 4 حالات جديدة مستشفى الغردقة العام، ويتبقى 3 مصابين فقط داخل المستشفى، لتعلن المحافظة خالية من الإصابات، مع تسجيل جميع المستشفيات الأخرى «صفر إصابات». وشهدت منتجعات مدينة رأس سدر فى جنوب سيناء تدفقاً كبيراً من السياحة الداخلية، وسط تطبيق إجراءات احترازية مكثفة، وقال المحافظ، اللواء خالد فودة، إن منتجعات المدينة استقبلت ما يزيد على 10 آلاف زائر خلال أسبوع، مع استمرار إغلاق الشواطئ العامة، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء.