رئيس كازاخستان يمنح مدير بحوث الدعوة بالأوقاف وسام الصداقة

قال سفير كازاخستان لدى القاهرة أرمان ايساجالييف، إن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، قرر منح الدكتور خالد السيد غانم مدير الإدارة العامة لبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، وسام الصداقة من الدرجة الثانية، وذلك تقديرا لإسهاماته الكبيرة في تعزيز الصداقة بين الشعوب، وجهوده الضخمة في الترويج لتراث الفيلسوف الكازاخي العظيم آباي قونانباي ولي، وذلك في إطار الاحتفال بيوم آباي.

وأضاف ايساجالييف، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أن توكاييف، منح هذا الوسام للباحثين الأجانب الذين أسهموا في الترويج لتراث المفكر الكازاخي العظيم في بلادهم، مشيرا إلى أن سفارة كازاخستان بالقاهرة، تتقدم بالتهنئة لمدير الإدارة العامة لبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، لحصوله على هذا الوسام الرفيع.