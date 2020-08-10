18 وزيرا يشاركون في جلسة الحكومة اللبنانية

بلغ عدد الوزراء المشاركين في جلسة الحكومة اللبنانية، 18 وزيرا، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

وترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اجتماع الحكومة المنعقد حاليا، وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، سيعلن استقالة الحكومة من مكتبه، فيما قالت وزيرة المهجرين اللبنانية: "لن نهرب من مسؤوليتنا، ولن نكون كبش فداء".

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، أمس، بأن القرار اتخذ بإسقاط الحكومة يوم الخميس، في البرلمان.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنَّ هناك مشاورات في الحكومة، لتقديم استقالة جماعية، مشيرة إلى انعقاد جلسات مفتوحة للبرلمان من الخميس، لمتابعة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.