حزب القوات اللبنانية: استقالة الحكومة لن تقدم أو تؤخر

طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان، حسب القانون الحالي.

وقال "جعجع" وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن استقالة الحكومة، لا تقدّم ولا تؤخر، قائلا "يجب تغيير السلطة الحالية في لبنان، بأي طريقة كانت".

وأفادت مصادر لبنانية، بمعلومات عن عدم تأمين نصاب لجلسة مجلس الوزراء اليوم، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، سيقدّم الاستقالة دون جلسة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأكدت أن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، سيتقدم باستقالته بعد قليل.

وحتى الآن، قدم 3 وزراء استقالاتهم من الحكومة اللبنانية، وقالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، إنها قدمت استقالتها بسبب انفجار مرفأ بيروت والاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد عقب ذلك.

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، أمس، بأن القرار اتخذ بإسقاط الحكومة يوم الخميس، في البرلمان.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنَّ هناك مشاورات في الحكومة، لتقديم استقالة جماعية، مشيرة إلى انعقاد جلسات مفتوحة للبرلمان من الخميس، لمتابعة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن وزيرا الإعلام والبيئة، استقالتهما من الحكومة، أمس.

وكان رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، قد أعلن استقالة نواب الحزب من البرلمان، وذلك بعد يوم من اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، في شوارع بيروت على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت رفضًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وتداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بالعاصمة قبل أيام جراء التفجير الذي شهده ميناء بيروت البحري.