الرئيس الهندي السابق براناب مخرجي يعلن إصابته بكورونا

أعلن الرئيس الهندي السابق براناب مخرجي، اليوم، إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مخرجي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بزيارتي للمستشفى للقيام بإجراء طبي منفصل، جاءت نتيجة اختباري لكوفيد-19، إيجابية اليوم"، وفقا لما ذكرته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية في نسختها الإلكترونية.

وأضاف مخرجي: "أطلب من الأشخاص الذين خالطوني خلال الأسبوع الماضي، أن يعزلوا أنفسهم، وأن يجروا اختبار كوفيد-19".

وشغل "مخرجي" منصب رئيس الهند، خلال الفترة بين عامي 2012 و2017، بعد مسيرة مهنية تقلد خلالها سلسلة من الأدوار الحكومية البارزة.

وكان وزير الداخلية الهندي أميت شاه، أعلن في الثاني من أغسطس الجاري، إيجابية اختباراته للفيروس، كما أعلن رئيس وزراء ولاية كارناتاكا في جنوبي البلاد "بي إس يديورابا"، إصابته بالفيروس في نفس اليوم، وأعلن وزير النفط دارمندرا برادهان، إصابته بالفيروس بعد ذلك بيومين.

والهندن هي ثالث أكثر دول العالم تضررا بكورونا المستجد، من حيث إجمالي الحالات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد في البلاد، إلى 2 مليون و215 ألفا و75 حالة، عقب تسجيل 62 ألفا و64 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة الهندية، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ارتفعت إلى 44 ألفا و386 حالة، وذلك عقب تسجيل أكثر من ألف حالة وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته قناة "إنديا تي في" الهندية.