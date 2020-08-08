بـ3 دولارات.. الهند تعتزم تصنيع 100 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

كشف مركز الأمصال الهندي، اليوم السبت، عن شراكته مع مؤسسة "بيل وميليندا جيتس" الأمريكية لتصنيع 100 مليون جرعة لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد -19" من المقرر إمدادها للدول النامية.

وأعلن مركز الأمصال الهندي، في بيان أوردته صحيفة "هندونستان تايمز" الهندية، أنَّ هذا التعاون سيوفر للمركز التمويل اللازم لتصنيع اللقاح، مُشيرًا إلى أنَّ الشركة ستضع حد أقصى لثمن الجرعة لن يتخطى الـ3 دولارات.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال الهندي بأنَّه من خلال هذه الشراكة ستسعى الهند إلى زيادة الجهود المستمرة لإنقاذ حياة ملايين الأشخاص من هذا المرض الخطير.