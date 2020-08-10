فريدة سيف النصر تهاجم بيل جيتس: حسبنا الله

هاجمت الفنانة فريدة سيف النصر، الملياردير الأمريكي بيل جيتس مالك شركة مايكروسوفت، بسبب توقعه بأن العالم سيواجه أسوأ من وباء فيروس كورونا المستجد.

ونشرت "فريدة" صورة الملياردير الأمريكي، عبر حسابها على فيس بوك، وعلقت: "هو أنت عراف! ياخلّاف الظنون يارب، الله ما اداش علمه لحد إنت إهبل؟ صهيوني وأهبل؟ كتير كده، عرفت ومتأكد منين؟ إلا إذا كنتم السبب، ما أنت قايل عن كورونا قبلها بسنة".

وأضافت: "بالبلدي فالك في دارك.. واحنا معانا ربنا.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم اجعل في تدبيرهم تدميرهم. الدعاء يرفع البلاء.. يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، وليس لها من دون الله كاشفة، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ورب الكعبة وبالصلاة على محمد، هتعدي علينا زي شوية تراب في الهوا، وانتم اللي هاتشيلوا الليلة، هو كده، الله عنود ولا يعاند".