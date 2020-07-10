فريدة سيف النصر تطالب بارتداء الكمامة: "شايفاكم رحرحتم"

دعت الفنانة فريدة سيف النصر، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، للحماية من فيروس كورونا، قائلة: "ياريت الناس ترجع للكمامة والحذر، شايفاكم رحرحتم، سترك يا لطيف".

وتوجهت "فريدة"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالدعاء بالشفاء، للفنان الشاب محمد صلاح، وقولها: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يشفيك يا أخي الصغير المحترم، كنت معانا في الرحايا والأب الروحي".

وتابعت: مثال للفنان الراقي الموهوب المحترم، الذي لا تفارق البسمة الهادئة وجهه، وذكر الله مهما كانت ظروفه، الله ينجيك ويخلليك لولادك، وتشوف نجاحات كتير حقك في الحياة.

كما تمنت "فريدة" الشفاء لعدد من الفنانين من فيروس كورونا، بالرغم من إعلانهم الشفاء من الفيروس من فترة، وقولها "عبير فريد شوقي، إيمان العاصي، كورونا اللعينة، يارب الشفا من عندك، نجيهم لولادهم يارب".

وأضافت: "ياريت الناس ترجع للكمامة والحذر شايفاكم رحرحتم سترك يالطيف".

وشاركت فريدة سيف النصر، في رمضان الماضي، بمسلسل الغتوة، وجسدت شخصية الفتوة الحاج أحمد، أمام ياسر جلال وأحمد صلاح حسني، ورياض الخولي وأحمد خليل، ومي عمر ونجلاء بدر، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.