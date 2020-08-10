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محمود مسلم

وزراء في الحكومة اللبنانية: الاستقالة ليست هروبا من المسؤولية

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سحر المكاوى
05:03 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب

قال وزراء في الحكومة اللبنانية، إن الاستقالة ليست هروبا من المسؤولية، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت شبكة "سكاي نيوز"، استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، بعد عاصفة "انفجار بيروت".

وبلغ عدد الوزراء المشاركين في جلسة الحكومة اللبنانية، 18 وزيرا، وترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اجتماع الحكومة المنعقد حالياً. 

وكانت مصادر لبنانية عدة أكدت استعداد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، للاستقالة، في ظل أزمة تعصف بالبلاد وسط تداعيات الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

وضربت الاستقالات الحكومة اللبنانية وكان أحدثها، صباح اليوم، استقالة وزير المالية غازي وزني، بجانب وزيرة العدل اللبنانية، أمس، إلى جانب استقالة وزيرة الإعلام ووزير البيئة من قبل.

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