تجديد حبس موظف وعاطل بتهمة إنشاء جامعة وهمية بالدقهلية

قرر قاضي المعارضات بالدقهلية تجديد حبس موظف وعاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على عدد من المواطنين عبر كيان تعليمي وهمي "جامعة خاصة".

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام حاصلين على بكالوريوس، ومقيمين بمحافظة الدقهلية، بإدارة كيان تعليمي وهمي للهندسة والعلوم الصحية، بدون ترخيص، وذلك بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

واتخذ المتهمان المركز وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاحتيال على طلاب الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة من راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية فى مجالات مختلفة (تمريض – تركيبات الأسنان – معامل وأشعة – إصابات الملاعب - مساحة وخرائط)، لتمكينهم من الالتحاق بالعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

وقام المتهمان بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنا من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات، وتحصلا منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 4500 إلى 6000 جنيه من كل شخص.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المتهمين المذكورين، حيث أمكن ضبطهما بمقر الأكاديمية المشار إليه، وعُثر بحوزتهما على عدد كبير من الشهادات والمستندات المزورة، والأوراق الدالة على ممارسة نشاطهما الإجرامي، و3 أجهزة حاسب "لاب توب"، وفلاشتين ميموري تستخدم فى تزوير المضبوطات، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.