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محمود مسلم

ضبط 3 أشخاص بالإسكندرية وبحوزتهم 16 ألف قرص مخدر 

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الوطن
04:58 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

ألقت قوات مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، القبض على شخصين حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما 13000 قرص مخدر لعقار "التامول" ومبلغ مالي وهاتفان محمولان.

وألقت القوات القبض على أحد الأشخاص حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، وبحوزته 2800 قرص مخدر لعقاقير باركينول وأموتريل وكالميبام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة، بحوالي مليون وستين ألف جنيه. 

 

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