ضبط 190 قطعة سلاح وتحرير 276 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (190 سلاح ناري، بحوزة 172 متهما، وذلك على النحو التالي:

(18) بندقية آلية وبندقية رصاص، و(31) بندقية خرطوش و(15) طبنجة و(125) فردا محليا و(315) طلقة مختلفة الأعيرة، و(20) خزينة، كما جرى ضبط (222) قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام: جرى تنفيذ (60087) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(282) حكم جناية، (15829) حكم حبس جزئي، (3193) حكم حبس مستأنف، (31890) حكم غرامة، (8893) حكم مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيلين عصابيين، ضما (5) متهمين، ارتكبوا (5) حوادث متنوعة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: جرى ضبط (276) قضية مخدرات بحوزة (290) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (22,240 كيلو جرام)، و(14,735 كيلو جرام) حشيش، و(3,505 كيلو جرام) هيروين، و(420 جرام) شابو، و(100 جرام) بودرة، و(3,335 كيلو جرام) إستروكس، و(1,400 كيلو جرام) فودو، و(7707) أقراص مخدرة.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: جرى ضبط (48) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: جرى ضبط (20) متهما لممارستهم أعمال البلطجة. وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (248) دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها وضبط المخالفات المرورية: جرى إعادة (سيارتين)، وضبط (22543) مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين: جرى فحص 90 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.