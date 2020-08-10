تعرف على آخر ما طلبه مصطفى حفناوي من أصدقائه قبل وفاته

توفى اليوم "اليوتيوبر" مصطفى حفناوي بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وفي يوم 27 من الشهر الماضي، طلب "حفناوي" من أصدقائه ومتابعيه عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" بأن يقرأوا الفاتحة لكل متوفى لم يجد من يقرأها له.

وقال "حفناوي" في منشوره: "اقرأوا الفاتحة بنية أنها لكل ميت معندوش حد يدعيله أو يفتكره كصدقة".

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".

وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بجلطة في المخ، دخل إثرها في غيبوبة، ليصاب بضمورٍ تام في الجزء الأيسر من المخ، حسب رواية أصدقائه.

وانتابت حالة من الحزن الشديد والتعاطف رواد التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاج طالبوا فيه الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل، قبل وفاته اليوم.