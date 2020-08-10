كواليس لقاء تامر حسني ووالدة مصطفى حفناوي: عرض يعالجه في الخارج

زار الفنان تامر حسني، اليوتوبير الراحل مصطفى حفناوي، داخل أحد المستشفيات الخاصة، في القاهرة، السبت الماضي، بعد علمه بتفاصيل حالته الصحية، خاصة وأن الراحل كان من محبيه.

وعلمت "الوطن"، أن "حسني" جلس مع والدة حفناوي، في ردهة المستشفى، وقال لها نصاً: "لو حالة مصطفى ينفع تسافر برة، فاعتبري ده حصل فوراً"، إلا أنه علم من الأطباء المتابعين أن حالة مصطفى حفناوي، لا تسمح له بالسفر، وأنه بحاجة إلى معجزة آلهية بعد دخوله في غيبوبة ووصول درجة الوعي إلي صفر.

وتوفي حفناوي، اليوم الاثنين، إثر إصابته بجلطة في المخ، وتشيع جنازته في السابعة مساء اليوم الاثنين، بمقابر عائلة عفيفي في مقابر القبابات بمركز الصف.

ومن المنتظر أن تُنهي أسرة "حفناوي"، إجراءات خروج الجثمان من المستشفى، كما يتواجد أصدقاؤه أحمد جمال سعيد وعلى غزلان وعمرو راضي.

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "البقاء لله والدوام لله وحده، والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".