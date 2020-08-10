"أوتومبيل الحلاوة" تجمع حميد الشاعري ومصطفى شوقي

انتهى الفنان حميد الشاعري من تسجيل أغنية جديدة، تمهيدًا لضمها لقائمة أغنيات ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

الأغنية بعنوان "أوتومبيل الحلاوة"، وهي من كلمات محمد هلال، وألحان عصام كاريكا، ومن توزيع توما، وهندسة صوتية أحمد جودة، وسيشارك الفنان مصطفى شوقي بالغناء فيها.

العمل من إنتاج شركة "CAMP"، ومن المتوقع أن ترى النور خلال الأيام المقبلة قبل طرح الألبوم.

وأكد حميد الشاعري، في تصريحات سابقة، أنه يسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد في عالم الموسيقى، موضحًا أن الفنان يجب أن يكون لديه رغبة في الاستمرارية، وتقديم المزيد من الأعمال، التي تضيف لمسيرته، كما أنه يسعى لتقديم فن بسيط قريب من الناس، لأن البساطة هي أقرب شىء لقلب الجمهور.

وكشف عن كواليس أغنية "نور العين"، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وحصل من خلالها الهضبة عمرو دياب على جوائز عالمية، مؤكدًا أن الأغنية سمعها من خلال عماد دياب شقيق عمرو.