رامي جمال ينتهى من أغنيته في ألبوم حميد الشاعري الجديد

انتهى الفنان رامي جمال من وضع ألحانه على إحدى أغنيات ألبوم حميد الشاعري الجديد الذي من المقرر أن يطرح نهاية العام الجاري.

يعد هذا اللحن هو أول تعاون رسمي بين رامي جمال وحميد الشاعري.

كان "جمال"، قد نشر منذ أيام صورة تجمعه بحميد الشاعري والموزع توما من داخل الاستوديو، معلقا عليها "الأستاذ الكبير حميد الشاعري وأخويا الموزع العبقري تووما حالا من الاستوديو ألبوم تحفة وأنا عامل غنوة إن شاء الله تعجبكم".

يذكر أن جمال كان قد شارك مع إليسا فى البومها الجديد " على حس حكايتنا" وهي اول اغنية يكتبها رامي جمال ويلحنها، ومن توزيع وسام عبد المنعم.