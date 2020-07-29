رامي جمال يعلن تعاونه كملحن مع حميد الشاعري في ألبومه الجديد
"حميد" يتعاون في ألبومه الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء الشباب
كتب:
ياسمين محمود
01:21 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
أعلن المطرب رامي جمال تعاونه مع حميد الشاعري في ألبوم الأخير الجديد حيث يقوم "رامي" بتلحين إحدى أغاني الألبوم.
ونشر "جمال"، صورة تجمعه بحميد الشاعري والموزع توما من داخل الاستوديو، معلقا عليها "الأستاذ الكبير حميد الشاعري وأخويا الموزع العبقري تووما حالا من الاستوديو ألبوم تحفة وأنا عامل غنوة إن شاء الله تعجبكم".
جدير بالذكر أن المطرب حميد الشاعري بدأ وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين الشباب.