تمنى حسن الخاتمة وتحدث عن القبر.. جولة في بروفايل مصطفى حفناوي

"الدعوة الأولى والأخيرة.. اللهم حُسن الخاتمة"، كلمات حملت تعليق اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي توفي بعد إصابته بجلطة في المخ، دخل إثرها في غيبوبة؛ ليصاب بضمورٍ تام في الجزء الأيسر من المخ، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أدعية وآيات قرآنية، دائما ما كان ينشرها الراحل على صفحته، كما دعا متابعيه بقراءة الفاتحة بنية أي متوفى لم يجد من يدعوا له، فقال "اقرأوا الفاتحة بنية إنها لكل ميت معندوش حد يدعيله أو يفتكرو كصدقة".

"الحمد لله على ما رزقت والحمد لله على مالم أرزق، فكان كلاهما خيرا وكان الله أعلم، يارب احميني من أي حاجه فيها تشغيل دماغ"، هذا كان يتمنى الراحل من الله.

فيما تحدث حفناوي عن أنيس القبر، فقال: "يأتي أنيس في قبرك يؤنس وحدتك، فتقول له من أنت، فيقول لك أنا السرور الذي أدخلته على فلان".

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، وفاة حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".

وسادت حالة من الحزن الشديد والتعاطف رواد التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاج طالبوا فيه الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وحرص الفنان تامر حسني على زيارة حفناوي في المستشفى قبل وفاته. ونشر البلوجر علي غزلان، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة للفنان تامر حسني في أثناء وجوده بالمستشفى التي يتلقى بها حفناوي العلاج. وعلق غزلان على الصورة قائلًا: "شكرا إنك جيت وجبرت بخاطره لأنك عارف إنه بيحبك".

وناشد الفنان تامر حسني جمهوره الدعاء لـ حفناوي، قائلًا: "الدكاترة بيقولوا هو محتاج معجزة من عند ربنا".

وكتب تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني وشاب ناجح محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته، هو أخوكم في الإنسانية، فعلًا بعد ما شوفته النهاردة هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعيني وغير متابعيني يدعوا له، ولكم مثلها عند ربنا إن شاء الله".

وأضاف: "حالته خطيرة جدا فوق فوق ما تتصوروا والدكاتره بيقولوا هو محتاج معجزة من عند ربنا يعني فيه أمل، دعواتكم هي الحل الوحيد ممكن تكون سبب في الشفاء، يلا كلنا النهاردة ندعي كتير لمصطفى من أعماق قلوبنا لعل دعواتنا تنفعه وترجعه لنا سليم وبخير، اللهم لا اعتراض، يارب اشفيه، واشفي كل مريض اللهم آمين".