السودان يعلن عودة "شلل الأطفال" بعد 11 عامًا من القضاء عليه

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية، ظهور وباء شلل الأطفال بعد تأكّيد حالتين بالفحص المعملي السبت الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وقالت الوزارة في بيانٍ، اليوم، إنّ السودان ظلّ خاليًا من جميع فيروسات شلل الأطفال منذ الخامس عشر من مارس 2009.

وأشارت الصحة السودانية، إلى أن حدوث وباء لفيروس شلل الأطفال النوع 2 في بعض دول الجوار بتشاد وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى أدّى إلى وفود فيروس شلل الأطفال للبلاد.

وأضافت الوزارة السودانية: "لقد تمّ التأكّد المعملي لحالتين بتاريخ السبت الثامن من أغسطس وما زالت هناك حالات مشتبه فيها تحت الفحص المعملي".

وأشارت الصحة السودانية، إلى أنه وفقًا للوائح الدولية للعام 2005، يعتبر تأكيد حالة واحدة إعلانًا للوباء ولقد بدأت وزارة الصحة الاتحادية في تنفيذ الإجراءات لاحتواء الوباء.

وأوضحت الوزارة أن الخطوات الإجرائية تشمل إخطار جميع الشركاء، وتكوين اللجان الفنية للاستجابة للوباء، وتعزيز التقصي المرضي، والتطعيم الاحتوائي والتوعية الصحية.

وأكدت الصحة السودانية أن الوضع الحالي يتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات لاحتواء الوباء.