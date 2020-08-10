خالد الجندي: الحسد قد يكون السبب في وفاة مصطفى حفناوي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الحسد قد يكون السبب في وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، لافتا إلى أن الراحل كان أشهر يوتيوبر في مصر والعالم العربي، وكل النجوم الكبار كانوا يسعون إلى التعرف عليه.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: " مع كل الشهرة التي يحظى بها، ووسط كل هذا شعر بألم ومغص، وحدث تشخيص خاطئ، على أثره حدثت مضاعفات لحالته التي كانت جلطة في المخ تطورت إلى شلل نصفى، وبعدها استرد البارئ أمانته".

وتابع: "هو ده الحسد اللى لازم يكون عندنا وقاية منه بذكر الله دائما"، واختتم عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حلقة برنامجه، بالدعاء إلى اليوتيوبر الراحل مصطفى الحفناوى، بالمغفرة والرحمة.

وقال: "اللهم إنا نسالك بعزتك ورحمة، أن تغفر وترحم عبدك مصطفى حفناوى، وتعفو عنه، وأسكنه فسيح جناتك، وتجاوز عن سيئاته، وتقبل جميع حسناته، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واللهم ألهم أهله الصبر والسلوان".