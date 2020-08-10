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إحالة شيماء شاكر ومازن طاهر للمحاكمة بتهمة الاعتداء على القيم

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هيثم البرعى
06:49 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
المتهمة

المتهمة

أحالت جهات التحقيق، شيماء شاكر، مقدمة محتوى على تطبيق "تيك توك"، وآخر يُدعى "مازن طاهر"، للمحاكمة الجنائية، أمام المحكمة الاقتصادية، في القضية رقم 1319 لسنة 2020، حسبما أفاد المحامى أشرف فرحات.

وكان المحامى أشرف فرحات، قد تقدم ببلاغ يتهم شيماء شاكر بنشر عدة مقاطع مخلة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معها، ونسبت لها اتهامات الاعتداء على قيم المجتمع، وفي ختام التحقيقات، أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.

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